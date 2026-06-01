В Приморье из горящего дома спасли семь человек, включая двоих детей

На улице Чкалова в Партизанске ранним утром произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь вспыхнул в нежилой комнате на первом этаже. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России. К моменту их приезда из окна уже валил густой черный дым, пламя частично перекинулось на соседние смежные комнаты, а весь подъезд заполнился едкой гарью. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Звено газодымозащитной службы немедленно приступило к эвакуации людей. Используя специальные спасательные устройства, пожарные вывели из отрезанных дымом комнат семерых человек, среди которых были двое детей. Всех пострадавших передали медикам. В результате возгорания нежилая комната выгорела полностью, а также огонь частично повредил две соседние жилые комнаты.

Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и точный размер ущерба сейчас устанавливаются специалистами. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности и в случае опасности немедленно звонить по номеру 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

