На Камчатке в День защиты детей запретили продажу алкоголя в магазинах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке в Международный день защиты детей, 1 июня, вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя, включая пиво, во всех магазинах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ограничение не распространяется на рестораны, бары и кафе - там спиртное продавать разрешено. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Помимо 1 июня, в регионе также действуют запреты на продажу алкоголя в другие памятные даты: 25 января (День студента), в последнюю субботу июня (День молодежи), 8 июля (День семьи), 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (День трезвости). Власти призывают предпринимателей строго соблюдать ограничения и напоминают, что нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация продукции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.