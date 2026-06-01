На Камчатке стартовала лососевая путина

На Камчатке с 1 июня началась лососевая путина 2026 года. Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб приняла решения об организации промысла и определила сроки его поэтапного открытия. Речной лов первым разрешили в Усть-Камчатском районе. Согласно прогнозу рыбохозяйственной науки, Камчатский край вновь сохранит статус главного региона по вылову тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Общий прогнозируемый вылов для региона утвержден в объеме 117,4 тысячи тонн при общем объеме по Дальнему Востоку 227 тысяч тонн. На восточном побережье ожидается 59,5 тысячи тонн, на западном - 57,9 тысячи тонн.

Промысел будет открываться поэтапно: с 4 июня в Камчатском заливе, с 7 июня в Кроноцком, с 10 июня в Олюторском, с 15 июня в Карагинском. На западной Камчатке - с 20–25 июня в Тигильском районе, с 1 июля в реке Озерная.

Организованное любительское рыболовство лососей открывается с 1 июня во всех водоемах, кроме рек Паратунка и Авача (там с 5 июля). Для пропуска рыбы на нерестилища на большинстве рек введут проходные дни - три дня в неделю. На реках Соболевского округа и Озерной будет работать режим «два дня промысла через два дня пропуска». Правительство края будет вести постоянный мониторинг хода путины.

