Жителя Артема задержали за насильственные действия в отношении пятерых девочек

В Приморье сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Артема, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Жертвами мужчины стали пятеро девочек в возрасте 11 и 12 лет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Горожанина задержали прямо в его квартире. При обыске полицейские обнаружили женские вещи и другую атрибутику его развлечений.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних. Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе.

