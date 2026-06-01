В Приморье на поддержку семей в 2026 году направят более 12 млрд рублей

Cемьи могут получить средства на погашение ипотеки и заключить социальный контракт

В 2026 году на поддержку семей с детьми в Приморском крае предусмотрено 12,1 миллиарда рублей. Жителям региона станут доступны 34 различные меры социальной поддержки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщает краевое правительство, помощь предоставят при рождении детей, с учетом доходов семьи, а также в рамках программ для многодетных родителей. Сейчас в Приморье проживает больше 24 тысяч многодетных семей. Для них действуют 27 мер поддержки: выплаты на детей, компенсация расходов на коммунальные услуги, школьную форму, занятия спортом и проезд.

Кроме того, семьи могут получить средства на погашение ипотеки и заключить социальный контракт для открытия собственного дела.

