Новый железнодорожный туристический маршрут будет стартовать из Владивостока

Фото: Игорь Новиков, правительство Приморского края

На Дальнем Востоке запустят новый железнодорожный туристический маршрут «Восточное ожерелье России». Путешествие на поезде продлится четыре–пять дней, а его начальным или конечным пунктом станет Владивосток. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Маршрут пройдет через Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморский край. Проект призван показать туристам яркие и самобытные территории Дальнего Востока за одну поездку.

Приморский край уже разработал три варианта программы знакомства с Владивостоком – эконом, комфорт и VIP. Гостям предложат экскурсии, прогулки на катерах и вертолетах, посещение музеев, концертов, а также размещение в отелях из официального реестра. Регионы-участники составят общую презентацию и единый календарь событий, а расписание тура интегрируют с расписанием аэропортов Благовещенска и Владивостока. Проект реализуют в рамках поручения правительства России по развитию туризма на Дальнем Востоке.

