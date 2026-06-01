Несколько дождевых фронтов пройдут через Приморье на рабочей неделе

Гидрологическая обстановка в крае остается спокойной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На этой рабочей неделе погода в Приморском крае будет нестабильной из-за чередования антициклонов и циклонов с атмосферными фронтами. Ожидается несколько дождевых фронтов, которые принесут осадки разной интенсивности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В понедельник прямого выхода циклона на регион не предвидится, но возможны кратковременные дожди. Температура днем составит от +22 до +30 градусов, на побережье – от +12 до +20 градусов. Во вторник атмосферные фронты очередного циклона со стороны Китая вызовут дожди в западной половине края после полудня.

В ночь на среду циклон выйдет на Приморье – дожди разной интенсивности охватят большую территорию, местами с грозами. Днем в среду циклон отступит, осадки прекратятся, но наступит небольшое похолодание до +20, +29 градусов. В четверг погоду будет определять охотский антициклон: ночью станет холоднее, днем на побережье похолодает до +11, +16 градусов. Однако с запада приблизится атмосферный фронт следующего циклона – дожди начнутся к вечеру в западной половине края.

В пятницу температурный фон понизится еще на один–четыре градуса, дожди охватят весь регион. Во Владивостоке в среду будет самый теплый день недели (до +24, +28 градусов), а к пятнице похолодает и пойдет дождь. Гидрологическая обстановка в крае остается спокойной, выхода рек из берегов не ожидается.

