В Приморье клиническая больница №1 отработала помощь пострадавшим при ЧС

Подобные тренировки помогают повышать готовность больниц. Фото: минздрав Приморья

В одной из ведущих больниц Приморья прошли учения по оказанию помощи пострадавшим в условиях крупной чрезвычайной ситуации. Участие в практическом этапе международных российско-китайских учений по медицине катастроф приняла Владивостокская клиническая больница №1. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Медицинское учреждение получило пациентов, которым требовалась специализированная помощь. Одного из пострадавших доставили санитарной авиацией. Специалисты больницы отработали действия при массовом поступлении раненых – провели медицинскую сортировку, диагностику, противошоковые и лечебные мероприятия.

Врачи обеспечили полный цикл помощи – от приемного отделения и стабилизации состояния до выбора дальнейшей тактики лечения. Подобные тренировки помогают повышать готовность больниц к реагированию на ЧС и эффективность работы разных служб.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.