Лососевая путина 2026 года стартовала на Камчатке

Прогнозируемый объем вылова для Камчатки в этом сезоне составляет 117,4 тысячи тонн

На Камчатке с 1 июня началась лососевая путина 2026 года. Первым будет рыбачить Усть-Камчатский районе, там открыли речной лов. Регион рассчитывает сохранить статус главного по вылову тихоокеанских лососей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Прогнозируемый объем вылова для Камчатки в этом сезоне составляет 117,4 тысячи тонн. Власти и рыбаки намерены уделить особое внимание организованному проведению промысла, строгому соблюдению научных рекомендаций и беспрепятственному проходу рыбы к нерестилищам. По оценкам рыбохозяйственной науки, край вновь подтвердит лидерство по добыче тихоокеанских лососей.

