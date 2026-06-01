Тайфун JANGMI уйдет в Тихий океан и не заденет Приморье

Утром 1 июня центр JANGMI находился в 200 километрах к юго-западу от острова Окинава Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тропический циклон JANGMI, усилившийся до стадии сильного шторма, не представляет угрозы для Приморского края – вихрь не выйдет в Японское море и пройдет в стороне от российской территории. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Утром 1 июня центр JANGMI находился в 200 километрах к юго-западу от острова Окинава, давление в вихре составило 975 гПа, скорость ветра превышала 30 м/с. В ближайшие часы циклон продолжит движение на север и к вечеру подойдет к Окинаве, вызвав на островах Рюкю проливные дожди и ураганный ветер.

В ночь на 2 июня тайфун выйдет в Восточно-Китайское море, затем повернет на северо-восток, пройдет вдоль островов Рюкю и в районе островов Осуми вновь окажется над Тихим океаном.

По прогнозам, днем 3 июня JANGMI приблизится к Токио – траектория сместилась ближе к Японским островам, чем ожидалось ранее, поэтому влияние на Японию может оказаться более сильным. После прохождения столичного района циклон повернет на восток, выйдет в открытый океан и начнет постепенно ослабевать. Для Приморья угрозы выхода тайфуна в Японское море и прямого воздействия на регион нет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.