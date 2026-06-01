В Приморье следователи проверят информацию об избиении подростка тренером

В Приморском крае организована доследственная проверка после публикации в интернете о том, что в городе Уссурийске тренер по единоборствам избил школьника. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в Следственном комитете, происшествие попало в поле зрения ведомства во время мониторинга СМИ и соцсетей. Сейчас следователи устанавливают личность тренера и пострадавшего подростка, выясняют все обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда здоровью. Процессуальное решение примут по итогам проверки по статье 116 УК РФ (побои).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

