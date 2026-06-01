В Приморье с начала года в ДТП с мототранспортом пострадали 46 подростков

Многие аварии с детьми случаются из-за халатности взрослых. Фото: полиция Приморья

С начала года в Приморском крае зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых травмы получили 46 несовершеннолетних. Глава региональной Госавтоинспекции Сергей Сбродов обратился к родителям с призывом усилить контроль за детьми и не допускать их к управлению мопедами и самокатами без обучения и защиты. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

За последние выходные инспекторы оформили 84 аварии, из них 10 – с пострадавшими: один человек погиб, 12 травмированы. Один из смертельных случаев произошел 30 мая на дороге между селами Душкино и Ливадия: 41-летний водитель мопеда без защитной экипировки и водительских прав выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот». Мужчина скончался в больнице.

Сергей Сбродов подчеркнул, что многие аварии с детьми случаются из-за халатности взрослых. Родители покупают мопеды и средства индивидуальной мобильности, но не заботятся ни о шлемах, ни о знаниях правил дорожного движения. За управление без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, за передачу транспорта ребенку без удостоверения – 30 тысяч. Несовершеннолетнего поставят на учет, а в случае серьезной аварии с травмами или гибелью людей родителям грозит уголовная ответственность. «Никакие штрафы не заменят живого родительского контроля», – заявил глава Госавтоинспекции, призвав взрослых вдумчиво относиться к безопасности детей.

