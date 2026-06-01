В Уссурийске возбудили дело о хулиганстве после драки водителя с битой

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция в Приморском крае возбудила уголовное дело о хулиганстве после дорожного конфликта между водителем Toyota Prius и шофером мусоровоза на проспекте Блюхера в Уссурийске. Происшествие попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установили полицейские, во время ссоры на дороге 32-летний водитель иномарки применил биту. Он повредил два зеркала заднего вида и стекло левой двери специализированного мусоровоза. Пострадавший шофер грузовика обратился в дежурную часть. Правоохранители быстро нашли нарушителя и задержали его в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственный отдел МВД по Уссурийску квалифицировал произошедшее по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Уссурийский районный суд назначил фигуранту меру процессуального принуждения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.