В Приморье возбудили дело после гибели двухлетнего мальчика от нападения собаки

В Пограничном районе Приморья следователи начали уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка, на которого напала сторожевая собака. Трагедия произошла днем 1 июня 2026 года во дворе частного дома в поселке Барано-Оренбургское. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, мальчик ненадолго остался без присмотра взрослых, вышел на придомовую территорию, где на привязи находилась принадлежащая семье собака. Животное напало на ребенка, полученные травмы оказались смертельными. Сейчас следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей и родителей погибшего. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

