Во второй день лета в Приморье ожидаются дожди, грозы и жара до +31 градуса

Во вторник, 2 июня, погоду в Приморском крае будут определять атмосферные фронты, ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах – ливни с грозами. Воздух днем – до +26...+31 градуса, на побережье будет прохладнее: +17...+22. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ветер южный. Ночью умеренный, днем усилится до сильного, на западе края также местами сильный.

Во Владивостоке – переменная облачность, небольшой дождь возможен вечером. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного, днем временами сильный. Температура днем +17...+19. В Уссурийске днем воздух прогреется до +25...+27, ветер южный умеренный до сильного. В Находке днем +22...+24, ветер слабый, днем юго-восточный и южный умеренный. Температура воды: в Амурском заливе +15, в Находке +11, в заливе Посьета +18 градусов.

