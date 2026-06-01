Бастрыкину доложат о расследовании избиения подростка в Приморье

В центральный аппарат СК России направят доклад о расследовании применения насилия в отношении подростка в Приморском крае. Поводом стали сообщения в соцсетях о том, что в Уссурийске 19-летний спортсмен избил 15-летнего подростка и угрожал его матери. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спортсмен напал на подростка, а затем высказывал угрозы в адрес его матери. По этому факту следственными органами СК России по Приморскому краю открыто уголовное дело по признакам хулиганства.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – рассказали в СК России.

Сейчас уголовное дело расследуют следственные органы СК по Приморскому краю. Руководителю управления поручено подготовить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах для центрального аппарата СК России.

