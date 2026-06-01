Золотодобывающую компанию оштрафовали за загрязнение воздуха на Чукотке

Недропользователь привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха на Чукотке. Проверку исполнения природоохранных норм в работе золотодобывающей компании провела прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предприятие использовало карьер, сварочный пост, дизельные электростанции, бытовые печи, проводило взрывные работы и другие процессы с выбросами в воздух, но в 2024-2025 годах не провело обязательную инвентаризацию оборудования и не поставило объекты на государственный учет как оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

«И.о. прокурора района вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье КоАП РФ. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования Северо-Восточным межрегиональным управлением Росприроднадзора виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в общей сумме 35 тысяч рублей. Нарушения обществом устранены», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

