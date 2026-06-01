Серийного вора приговорили к четырем годам колонии на Камчатке Фото: Ольга ЮШКОВА.

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор 33-летнему мужчине за серию имущественных краж. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В январе текущего года мужчина похитил из незапертого автомобиля мобильный телефон и через приложение перевел с банковского счета владельца 33 тысячи рублей. Затем из кабины грузовика он украл кошелек с наличными и платежной картой, которой расплачивался в торговых точках города, причинив ущерб свыше 26 тысяч рублей.

Также он забрал портмоне с деньгами у таксиста, который его подвозил, и похитил мобильный телефон с прилавка магазина. Еще одну банковскую карту мужчина просто нашел и тоже совершал с нее покупки.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас приговор суда еще не вступил в законную силу. Мужчине предстоит отбывать назначенное наказание в колонии.

