Житель Приморья подозревается в краже топлива на четыре миллиона рублей

В Уссурийске Приморского края полиция раскрыла хищение топлива на сумму свыше четырех миллионов рублей у торговой компании, в краже подозревают 34-летнего местного жителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отец подозреваемого раньше работал в этой организации, но после ДТП на служебной машине не вернул корпоративную топливную карту, сказав, что потерял ее. Сын случайно нашел пропуск в их общей квартире.

С января 2025 по март 2026 года мужчина заправлял свой автомобиль дизелем за счет фирмы. Пропажу заметили только во время внутренней бухгалтерской проверки, после чего генеральный директор пошел в полицию.

«В марте во время внутренней бухгалтерской проверки компании руководителем было обнаружено, что топливо, предназначенное для транспорта компании, получали посторонние люди», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Следователи завели уголовное дело о краже в особо крупном размере. Дома у мужчины прошел обыск, полиция изъяла топливную карту. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, расследование продолжается.

