Дом на проспекте 50 лет Октября окончательно признали аварийным на Камчатке

Арбитражный суд Камчатского края признал законным снос многоквартирного дома на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском. Суд отказал компании – собственнику нежилых помещений – в требованиях отменить заключение комиссии и распоряжение администрации о признании здания аварийным и подлежащим разборке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специализированная организация в 2023 году обследовала дом 1964 года постройки и сделала вывод об аварийном состоянии несущих конструкций. На основании этого заключения межведомственная комиссия решила, что дом необходимо снести, а администрация округа издала соответствующее распоряжение. Компания, владеющая нежилыми помещениями, настаивала, что здание достаточно капитально отремонтировать, и указывала на нарушения в работе комиссии, включая отсутствие извещения собственников нежилых помещений.

«Суд принял во внимание, что здание было построено в 1964 году, капитальный ремонт за весь период эксплуатации не проводился, а имеющиеся дефекты – осадка фундамента, сквозные трещины, разрушение бетонных блоков, отсутствие раствора в швах между блоками, негерметичность кровли, повреждение перекрытий – не были устранены. Кроме того, экспертизой установлен сейсмодефицит здания в два балла, что в условиях повышенной сейсмической активности Камчатского края создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Суд отказал компании в удовлетворении требований, подтвердив решения комиссии и администрации о сносе дома. С организации взыскана государственная пошлина в размере 50 тысяч рублей. Решение обжаловали, но арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений – здание по-прежнему числится аварийным и подлежащим сносу.

