Жителя Камчатки осудят за избиение знакомого из-за ревности

В Елизовской городской прокуратуре на Камчатке утвердили обвинительный приговор в отношении 37-летнего жителя краевой столицы, который избил своего друга. Мужчину будут судить за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте прошлого года местный житель решил посмотреть трансляцию с камер видеонаблюдения, к которым у него остался доступ. Оборудование было установлено в доме его бывшей возлюбленной. На экране он увидел, что в гостях у девушки находится его друг. Разозлившись из-за ревности, мужчина приехал по адресу и набросился на товарища с кулаками. Полученные травмы врачи оценили как причинившие здоровью вред средней тяжести.

«Мужчина свою вину в совершении преступления признал. В ходе расследования пострадавший заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемого 370 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

За нападение на друга мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

