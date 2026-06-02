НовостиОбщество2 июня 2026 0:27

Москвич вернет больше двух миллионов рублей обманутой жительнице Приморья

Жительница Дальнереченска поверила мошенникам
Алина ВЕСНИНА
Фото: Ольга ЮШКОВА.

Дальнереченская межрайонная прокуратура через суд добилась взыскания более двух миллионов рублей в пользу женщины, обманутой аферистами в Приморье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ноябре 2023 года местная жительница, введенная в заблуждение, перевела через мессенджер более 1,8 миллиона рублей на чужие реквизиты. Деньги ушли на счет жителя Москвы. Чтобы вернуть сбережения, прокурор обратился с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Чертановский районный суд столицы поддержал эти требования и постановил взыскать с ответчика более двух миллионов рублей, куда также вошли проценты за пользование чужими деньгами.

«Денежные средства поступили на счет жителя Москвы, который предоставил свою банковскую карту для участия в незаконных операциях», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас исполнение решения столичного суда находится на контроле надзорного ведомства. Мужчине предстоит выплатить всю назначенную сумму в пользу пострадавшей жительницы Дальнереченска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.