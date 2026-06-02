Жительницу Приморья осудили за неуплату алиментов своим детям

В Партизанске Приморского края суд вынес приговор местной жительнице 1989 года рождения за уклонение от уплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Почти год, с апреля 2025 по январь 2026 года, женщина не выделяла средства на содержание дочери 2009 года рождения и сына 2011 года рождения. В итоге образовалась задолженность свыше 330 тысяч рублей. При этом ранее нерадивую мать уже привлекали и к административной, и к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение, однако должных выводов она для себя так и не сделала.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 месяцев», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу. Женщине предстоит пройти назначенный испытательный срок, находясь под контролем.

