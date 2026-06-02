Движение через железнодорожный переезд на Моргородке ограничат во Владивостоке

В ночь на субботу во Владивостоке временно ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд на Моргородке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Плановые ремонтные работы начнутся в пятницу, 5 июня. Проезд для машин закроют ровно в 21:00, а снимут ограничения только утром – в 6:00 в субботу, 6 июня. Водителям придется искать пути объезда, однако для специального транспорта оперативных и аварийных служб сделают исключение. Если им понадобится пересечь этот участок, рабочие организуют для них технологический коридор.

«Водителей просят при планировании поездок в указанный период использовать альтернативные маршруты», – рассказали в администрации города.

Уже утром в субботу, после 6:00, все временные ограничения снимут, и проезд через пути снова станет полностью доступен для автомобилистов.

