Мужчина напал на женщину и похитил ее мобильный телефон в Приморье

В Фокино Приморского края полицейские раскрыли грабеж – 46-летний мужчина напал на 42-летнюю местную жительницу и забрал ее мобильный телефон. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина сидела на лавочке и разговаривала по мобильному. К ней подсел незнакомец, попытался завести беседу, а затем дважды ударил ее, выхватил гаджет из рук и скрылся. Позже, расследуя другое особо тяжкое преступление, полицейские изъяли у одного из мужчин телефон, в котором обнаружили фотографии ограбленной горожанки. Тот рассказал, что купил устройство у приятеля. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали нигде не работающего 46-летнего местного жителя, у которого уже были судимости.

«Мужчина сознался в совершении преступления. Он пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и решил оставить телефон себе для личного пользования, а затем передал его своему знакомому», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По факту грабежа следователи завели уголовное дело. Сейчас нападавший находится под домашним арестом, ему грозит до семи лет лишения свободы.

