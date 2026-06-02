Жительницу Приморья арестовали по подозрению в убийстве сожителя

В Уссурийске 31-летняя неработающая местная жительница подозревается в убийстве своего сожителя. Трагедия произошла вечером 30 мая в доме на улице Воровского. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тем вечером пара выпивала у себя дома. Совместное распитие спиртного закончилось ссорой, во время которой женщина схватила нож и ударила сожителя. Ранение оказалось смертельным: мужчина скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

«С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемую под стражу сроком на два месяца», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

За убийство следователи открыли уголовное дело. Городская прокуратура взяла работу правоохранителей на свой строгий контроль, а саму нападавшую суд уже отправил под арест. В следственном изоляторе ей предстоит провести как минимум два месяца.

