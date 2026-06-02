Три происшествия на рабочих местах расследуют в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае за минувшую неделю зафиксировали два смертельных и один тяжелый несчастный случай на рабочих местах. На смене погибли капитан судна и санитарка больницы, а сотрудница хлебозавода получила травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На рабочем месте скончалась 64-летняя санитарка Уссурийской центральной городской больницы: женщина потеряла сознание, и прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Другая трагедия произошла на одном из судов – там в собственной каюте без признаков жизни нашли 51-летнего капитана. Кроме того, серьезно пострадала 52-летняя формовщик владивостокского хлебозавода, которая упала и получила травмы.

«За минувшую неделю в Федерацию профсоюзов Приморского края поступили сведения о двух смертях на рабочих местах и одном тяжелом несчастном случае», – рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края.

Сейчас представители профсоюзов принимают участие в расследовании всех трех происшествий. Специалистам предстоит детально разобраться в обстоятельствах случившегося.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.