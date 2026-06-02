Коммунальное предприятие оштрафовали за слив отходов на землю на Камчатке

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура добилась штрафа для коммунального предприятия за сброс жидких бытовых отходов в неположенном месте возле одного из сел. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проверки специалисты выяснили, что водитель спецмашины, которую эксплуатирует организация, вылил нечистоты из канализации прямо на рельеф местности. Выбранный для этого участок земли совершенно не предназначен для приема и очистки подобных жидкостей. За несоблюдение экологических требований при обращении с отходами юридическое лицо обязали выплатить 100 тысяч рублей.

«В целях устранения нарушений законодательства и их причин руководителю организации внесено представление, приняты меры к исключению подобных фактов в дальнейшем», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Постановление о назначении административного наказания пока не вступило в законную силу. Сейчас руководство предприятия обязано принять все необходимые меры, чтобы сотрудники больше не избавлялись от отходов на природе.

