Мужчина и женщина устроили дебош в стационаре больницы в Приморье

В Находкинской больнице мужчина и женщина устроили дебош, выкрикивая угрозы в адрес пациентов и медперсонала. Из-за этого персоналу пришлось вызвать полицию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пара с признаками сильного алкогольного опьянения находилась в приемном покое и отделении травматологии стационара. Мужчина и женщина вели себя крайне агрессивно: они размахивали руками, били ногами по дверям и медицинским каталкам, а также нецензурно бранились. Работники больницы пытались самостоятельно успокоить скандалистов, однако все попытки оказались безуспешными, поэтому пришлось обратиться в правоохранительные органы.

Сейчас хулиганы уже задержаны и доставлены в местное отделение полиции. Правоохранительные органы решают вопрос о привлечении мужчины и женщины к ответственности за их агрессивные действия.

