На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Сахалинской области грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. В результате произошла авария. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло 1 июня 2026 года в 23:41 по местному времени на перегоне между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское Дальневосточной железной дороги. Водитель грузовика выехал на пути перед пассажирским поездом № 303, следовавшим по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики. Машинист экстренно затормозил, но дистанция оказалась слишком короткой.

В результате происшествия никто не пострадал. Поезд задержался на один час две минуты, при этом движение других пассажирских составов не нарушилось. Дальневосточная железная дорога напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении путей.

