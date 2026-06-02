«Разрешение на съемку есть?»: медведь-инспектор скрутил фотоловушку в нацпарке Приморья

Такое поведение свойственно молодым особям. Фото: скриншот видео нацпарка «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» медведь Потап прервал работу фотоловушки, скрутив камеру. Ученые с таким решение косолапого были не согласны, но их никто не спрашивал. Но, с другой стороны, документы на подпись о соглашении на съемку Потапу тоже никто не предоставлял. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Молодой хищник подошел к скрытой камере, повернул ее и принудительно прекратил съемку. Оказав тем самым ученым «медвежью услугу», мишка ушел. В дирекции парка поблагодарили Потапа за «тщательную работу», отметив, что фотоловушка не пострадала, но попросили больше так не делать.

Такое поведение свойственно молодым особям. Они видят незнакомый пахнущий объект и исследуют его. Кстати, наравне с медведями любопытство к камерам часто проявляют и большие кошки.

