Коров в Приморском крае доит искусственный интеллект

Местные специалисты рассказали детям, что ручной труд на ферме уступает место цифровизации. Фото: министерство сельского хозяйства Приморья

В Приморском крае школьникам на экскурсии показали роботизированную ферму, где коров доит искусственный интеллект. Животные сами подходят к «умной» доильной машине, которая проверяет качество молока и следит за здоровьем каждой буренки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Мероприятие прошло в селе Михайловка в рамках проекта «Карта живых историй». Местные специалисты рассказали детям, что ручной труд на ферме уступает место цифровизации. Устройство вознаграждает коров лакомством за самостоятельный подход к дойке, поэтому животные быстро запоминают положительный эффект и приходят до четырех раз в сутки.

Организаторы уверены, что такой ликбез поможет ребятам в будущем выбрать высокотехнологичное сельское хозяйство. В региональном минсельхозе добавили, что на ведущих предприятиях края надой на одну корову достигает 10 тонн молока в год – это лучший показатель на Дальнем Востоке.

Кроме того, в этом году в Приморье откроют еще три агрокласса по нацпроекту, где дети будут изучать агроинженерию и цветоводство. Сейчас такие классы уже работают в 62 школах региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.