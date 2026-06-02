Стоматологический автопоезд примет пациентов в Дальнегорском округе

С 25 мая по 7 июня 2026 года в Дальнегорском муниципальном округе начнет работу передвижной стоматологический автопоезд. Врачи проведут бесплатные консультации и удаление зубов для жителей сел и отдаленных микрорайонов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Мобильная бригада специалистов из ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника» будет работать в амбулаторных условиях. Сложные виды помощи – лечение, протезирование – автопоезд не оказывает: только осмотр и удаление.

График стоянок составлен так: 2–3 июня – село Сержантово (у амбулатории), 4–5 июня – микрорайон Горбуша в Дальнегорске (местная амбулатория), 6–7 июня – село Тайга (у амбулатории). Во всех точках режим единый: с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Запись не ведется – прием пройдет в порядке живой очереди. Местные власти предупреждают, что из-за большого числа желающих возможно ожидание.

