В Приморье с начала года на свет появились 5413 малышей

На последней неделе мая в крае родились 222 ребенка Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Приморском крае на свет появились 5413 детей. Большинство из них – первые и вторые в семьях: первенцев насчитали 2157, а 1758 малышей стали вторыми детьми. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

При этом в регионе растет число многодетных семей. С января родились 973 третьих ребенка, еще 525 детей стали для родителей четвертыми и последующими. Самым «урожайным» месяцем оказался январь (1183 новорожденных), следом идет май (1135). На последней неделе мая в крае родились 222 ребенка – 112 девочек и 110 мальчиков.

Для 89 семей эта неделя стала особенной – они впервые стали родителями. В 60 семьях появился второй ребенок, 45 семей получили статус многодетных (у них родились третьи дети), а в 26 семьях – четвертые, пятые, шестые, седьмые и даже восьмые дети. Кроме того, в Приморском краевом перинатальном центре родились сразу две двойни.

Будущие родители могут заранее подготовиться к рождению здорового ребенка – для мужчин и женщин в поликлиниках по месту жительства доступна бесплатная диспансеризация репродуктивного здоровья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.