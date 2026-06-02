Врачи из Приморья вылетали к пациентам с инфарктом в отдаленные районы

Расстояние и погода – не помеха, когда речь идет о спасении жизни. Фото: Владивостокская скорая

В течение апреля сотрудники Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой несколько раз выезжали и вылетали в дальние районы Приморского края, а их коллеги из северных больниц прибывали в краевую столицу, чтобы транспортировать тяжелых сердечных больных. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Медики работали в условиях непогоды, когда вертолет не мог подняться. 10 апреля дальнегорские врачи сообщили о 59-летнем мужчине с острым инфарктом миокарда. Поскольку вылет в Дальнегорск оказался невозможен, туда на машине выехала бригада ТЦМК – анестезиолог-реаниматолог Игорь Мовчанюк и фельдшер Василий Литвишко. Они доставили пациента в краевую больницу №1 без ухудшения состояния.

14 апреля фельдшер Дальнегорской ЦГБ уже на вертолете ТЦМК перевез во Владивосток 71-летнего мужчину с инфарктом. На следующий день погода вновь сорвала полеты, и для 52-летнего пациента с тем же диагнозом отправили наземную бригаду врача Андрея Сальникова и фельдшера Максима Исакова.

16 апреля северный борт доставил фельдшера Кавалеровской больницы с 69-летней женщиной, перенесшей инфаркт, а через несколько дней воздушная скорая привезла из Дальнегорска 53-летнего мужчину с нестабильной стенокардией. Все пациенты получили своевременную помощь, прошли лечение и выписаны домой. Приморские медики доказали, что расстояние и погода – не помеха, когда речь идет о спасении жизни.

