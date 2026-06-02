В Кемерове при пожаре в частном доме спасли двух детей

В Кемерове рано утром загорелся частный дом, внутри находились дети. Пламя охватило крышу строения на улице Рабочей, жильцам пришлось срочно покинуть помещения. Об этом написало Сiбдепо.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса, из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе двое детей. Люди бросили вещи и выбежали на улицу, спасаясь от дыма и огня. На месте работали 20 спасателей и 5 единиц техники. Открытое горение ликвидировали в короткий срок. Специалисты выясняют причины происшествия.

