НовостиПроисшествия2 июня 2026 7:54

В Кемерове при пожаре в частном доме спасли двух детей

Пламя охватило крышу строения на улице Рабочей
Евгения Богданова
Специалисты выясняют причины происшествия

В Кемерове рано утром загорелся частный дом, внутри находились дети. Пламя охватило крышу строения на улице Рабочей, жильцам пришлось срочно покинуть помещения. Об этом написало Сiбдепо.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса, из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе двое детей. Люди бросили вещи и выбежали на улицу, спасаясь от дыма и огня. На месте работали 20 спасателей и 5 единиц техники. Открытое горение ликвидировали в короткий срок. Специалисты выясняют причины происшествия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

