Во Владивостоке мужчину отправили в колонию за смертельное избиение знакомого

Приговор еще не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд во Владивостоке отправил в колонию строгого режима местного жителя, который во время пьяной ссоры насмерть забил своего приятеля табуретом. Мужчина признан виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установлено в суде, в марте 2025 года осужденный 1973 года рождения распивал спиртное вместе со знакомым в квартире на улице Брестской. Между ними произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и табуретом по голове и телу. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура Ленинского района Владивостока. Приговор еще не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.