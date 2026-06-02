В Приморье 3 июня ожидаются дожди и грозы и до +27 градусов

Во Владивостоке будет облачно с прояснениями Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня в Приморском крае ночью прошли кратковременные дожди с грозами и туманами, а днем осадков почти не будет. Воздух прогреется до +27 градусов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ночью температура составила +8...+13 градусов, местами был туман. Ветер южный, умеренный. Днем направление ветра сменится на северное, местами он усилится до сильного. Без осадков – преимущественно сухо.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, днем без осадков, ветер северо-западный, сильный в начале дня. Температура днем +24...+26 градусов. В Уссурийске днем сухо, +24...+26 градусов. В Находке переменная облачность, без осадков, днем +23...+25 градусов.

Вода в Амурском заливе +16 градусов, в Находке +12, в заливе Посьета +18.

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