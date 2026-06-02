В Приморья нашли 13 точек незаконной придорожной торговли

Межведомственные рейды пообещали продолжить. Фото: полиция Приморья

Рейд прошел вдоль трассы Владивосток–Хабаровск у села Кипарисово-2. Совместные профилактические мероприятия провели сотрудники отдела МВД и местная административная комиссия. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В ходе проверки зафиксировали 13 нарушений. Четыре из них касаются предпринимательства без регистрации или лицензии (статья 14.1 КоАП РФ), два – незаконной работы иностранцев (статья 18.10 КоАП РФ), еще девять – торговли в неположенных местах на территории общего пользования (статья 9.1 краевого закона № 44-КЗ).

Кроме того, пресекли два случая повреждения дорожных ограждений и газонов (статья 12.33 КоАП РФ), что создавало угрозу безопасности движения.

Всех нарушителей привлекли к ответственности по российскому законодательству. Власти подчеркнули, что такие меры нужны для безопасности на дорогах, соблюдения санитарных норм и защиты прав покупателей. Межведомственные рейды пообещали продолжить.

