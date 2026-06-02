Во Владивостоке прошли российско-китайские учения по ликвидации последствий ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции отработали оцепление, беспрепятственный проезд спецмашин и посадку вертолета. Фото: скриншот полиции Приморья

В Приморье впервые прошли международные тактико-специальные учения по медицине катастроф, в которых участвовали специалисты России и Китая. По легенде, в районе поселка Канал столкнулись два туристических автобуса с гражданами обеих стран, в результате 38 человек пострадали, двое погибли. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Для реалистичности один автобус перевернули краном, а дорогу перекрывали на несколько часов. На месте работали полиция, МЧС, скорая помощь, центр медицины катастроф, санитарный вертолет, пограничники ФСБ, представители МИД России и медицинские бригады из КНР.

Сотрудники Госавтоинспекции отработали оцепление, организацию объезда, беспрепятственный проезд спецмашин и посадку вертолета санавиации. Глава приморской Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Сбродов подчеркнул, что такие учения нужны для отработки взаимодействия со смежными службами, а внимательность водителей на дороге – первый шаг к тому, чтобы подобные сценарии оставались только учениями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.