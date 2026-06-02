Приморский край закупил 150 машин МАЗ

Губернатор Олег Кожемяко во время поездки в Беларусь посетил предприятие «МАЗ». Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края

В 2025 году Приморский край приобрел 150 единиц техники Минского автозавода для работы в разных отраслях. Автобусы и мусоровозы специально адаптированы производителем под местный рельеф и погодные условия. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Губернатор Олег Кожемяко во время поездки в Беларусь посетил предприятие «МАЗ» и поблагодарил руководство завода за учет особенностей региона. Он отметил, что автобусы уже работают в муниципалитетах, а коммунальные грузовики выдерживают до 10 тонн груза и не разрушают дороги.

Отдельно глава края указал на необходимость доработки машин скорой помощи для местного климата. В 2025 году помимо 150 закупленных единиц приобретено еще 47 машин. Сейчас рассматривается вопрос об открытии в Приморье мультибрендового центра белорусской техники с сервисным обслуживанием.

Делегация края во главе с губернатором также посетила выставку «БЕЛАГРО» и встретилась с руководством Беларуси.

