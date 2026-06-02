Что произошло в Приморье к утру 3 июня

Женщина улетела на курорт в начале апреля, а спустя полтора месяца перестала выходить на связь Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Большой Камень заработало новое общественное пространство – Андреевский парк. Оно соединяет жилые районы с Тропой здоровья, которая начинается от Народного парка. Главная особенность территории – смотровая площадка с панорамным обзором морского побережья. Андреевский парк уже включили в план развития города как один из приоритетных объектов.

В Таиланде при невыясненных обстоятельствах пропала 43-летняя жительница Артема, успешный ветеринарный врач Дарья Шаньгина. Женщина улетела на курорт в начале апреля, а спустя полтора месяца перестала выходить на связь.

На юге Дальнего Востока, в Чугуевском районе Приморья, фермер снял на видео огромную экзотическую птицу. Она была прямо на пашне. Это была индийская марабу. Появление этого тропического вида в России зафиксировано впервые за всю историю наблюдений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.