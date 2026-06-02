Санитарная авиация Приморья спасла пятерых пациентов с инфарктами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой помощи провели несколько вылетов в северные районы Приморья. Главная цель - эвакуация пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря санитарной авиации жители отдаленных городов получили шанс на жизнь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За месяц во Владивосток для оказания специализированной помощи доставили пятерых жителей Дальнегорска и Кавалерово. Четверо пациентов перенесли острый инфаркт миокарда, еще один - нестабильную стенокардию. В эвакуации участвовали врачи санитарной авиации, бригады скорой, сотрудники районных и краевых больниц.

Всем пациентам своевременно оказали необходимую помощь. После лечения все они выписаны домой. Санавиация Приморья продолжает работу - благодаря слаженным действиям медиков жители даже самых удаленных территорий края могут оперативно получить высокотехнологичную помощь в ведущих клиниках региона.

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