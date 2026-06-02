Пассажир такси оказался курьером мошенников в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ольгинском округе сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на пассажира такси во время проверки документов водителя. Молодой человек вел себя подозрительно, постоянно говорил по телефону и нервничал. При досмотре у него нашли крупную сумму денег, происхождение которой он внятно объяснить не смог. Пассажира доставили в отдел полиции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Задержанным оказался 18-летний житель Красноярска. Он рассказал, что по заданию кураторов прилетел во Владивосток, на такси доехал до поселка Кавалерово, где получил от 80-летней пенсионерки более миллиона рублей. Дальше он должен был ехать в Находку, но не успел. Женщина, отдавая деньги, не осознавала, что ее обманули. Мошенники запугали ее по телефону уголовным делом за пособничество террористам и убедили снять все сбережения и передать курьеру для проверки в казначействе.

Полицейские сами приехали к пенсионерке раньше, чем та поняла, что стала жертвой аферистов. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.

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