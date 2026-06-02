Экс-депутата и бизнесмена из Приморья осудили за контрабанду леса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хабаровске вынесен приговор двум жителям Приморья, которые находились в международном розыске. Экс-депутат Законодательного Собрания Приморского края и руководитель крупной лесозаготовительной компании признаны виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов. Ущерб от их преступной деятельности превысил 1,6 миллиарда рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что с 2015 по 2019 год обвиняемые руководили двумя организованными группами. Вместе с соучастниками они незаконно вывозили древесину в Китай автомобильным и железнодорожным транспортом, используя фирмы-однодневки с номинальными директорами и недостоверно декларируя товары.

Суд приговорил фигурантов к реальным срокам лишения свободы - 10 и 11 лет строгого режима со штрафами 700 и 950 тысяч рублей соответственно. Имущество обвиняемых на общую сумму более 311 миллионов рублей конфисковано в доход государства. Ранее обвинительные приговоры уже вынесены четырем их соучастникам. Приговор пока не вступил в законную силу.

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