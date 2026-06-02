Житель Приморья отправился в Новосибирск по указке мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнегорске жертвой телефонных мошенников стал мужчина 1964 года рождения. Он лишился четырех миллионов рублей. Аферисты действовали по многоступенчатой схеме, заставив жертву съездить в Новосибирск, открыть там счет и лично передать деньги курьеру. Прокуратура поставила расследование уголовного дела на контроль. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сначала потерпевшему позвонили якобы из коммунальных служб и сообщили о замене домофона, попросив продиктовать код из смс. Затем подключились «лжесотрудники» Роскомнадзора и Росфинмониторинга, заявив, что на его имущество оформлена доверенность и финансы надо срочно спасать. Далее под чутким руководством мошенников мужчине было предложено проследовать в Новосибирск. Билеты и гостиница были заблаговременно забронированы на его имя.

В Новосибирске жертва открыла счет в банке, перевела туда деньги рублей, а затем сняла их. После этого появился «лжесотрудник ФСБ», который убедил мужчину передать деньги прибывшему курьеру для проверки подлинности банкнот и декларирования. Общение велось в приложении, которое потерпевший установил по указанию аферистов. Заведено уголовное дело.

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