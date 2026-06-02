В Южно-Сахалинске потушили горящий автомобиль на улице Железнодорожной

В Южно-Сахалинске ранним утром 3 июня произошло возгорание автомобиля на улице Железнодорожной. Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 05:10. К месту вызова немедленно выехали огнеборцы МЧС России. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
Пожар удалось оперативно ликвидировать. В тушении участвовали пять человек личного состава. Площадь возгорания составила всего три квадратных метра, однако транспортное средство получило повреждения. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и точную причину возгорания. Спасатели напоминают автовладельцам о необходимости регулярно проверять исправность электропроводки и топливной системы автомобиля, а также иметь в салоне огнетушитель. Это поможет избежать пожара или быстро ликвидировать его на начальной стадии.
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