На Камчатке предприниматель завысил объемы выпечки и украл 2 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском утверждено обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя Елизова. Индивидуальный предприниматель, который производил хлеб и кондитерские изделия в селе Усть-Хайрюзово, обвиняется в мошенничестве с краевой субсидией. Бюджету региона причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, с января 2022 по ноябрь 2023 года бизнесмен через знакомого приобретал муку и доставлял ее из краевой столицы в отдаленный населенный пункт. Однако в документах он завышал реальный объем поставок и количество произведенных хлебобулочных изделий. На основании фиктивных бумаг предприниматель получал из бюджета субсидию на частичное возмещение расходов.

Всего вменяется пять эпизодов мошенничества. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд. Также потерпевшая сторона заявила иск о компенсации причиненного ущерба. Предпринимателю грозит реальный срок лишения свободы.

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