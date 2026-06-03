В Приморье пенсионерка отдала мошенникам 4,7 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Большом Камне жертвой телефонных мошенников стала 69-летняя жительница поселка Шкотово. Женщина лишилась 4,7 миллиона рублей. Сначала ей позвонила неизвестная, представившись сотрудницей сервиса «Госуслуги», и сообщила о хищении персональных данных. Затем подключились лжеправоохранители и специалисты по борьбе с мошенничеством. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Потерпевшую запугали угрозами и под предлогом предотвращения незаконных операций убедили снять все накопления и передать их через посредника на «безопасный счет». Женщина сняла со счета 4,7 миллиона рублей и отдала наличные неизвестной девушке, которая назвала кодовое слово. После этого курьер скрылась.

Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию. Межрайонная прокуратура признала законным заведение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования и вопросы возмещения ущерба находятся на контроле надзорного ведомства.

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