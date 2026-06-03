Во Владивостоке пассажиропоток в электричках вырос почти на 20% Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Введение единого городского тарифа позволило увеличить пассажиропоток на пригородных электричках во Владивостоке почти на 20%. С начала 2026 года перевозки достигли 895,4 тысячи человек - это на 146 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Тариф подразумевает фиксированную стоимость проезда в черте города. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На участке от станции Владивосток до станций Мыс Чуркин и Угольная цена одной поездки составляет 32 рубля на обычных пригородных поездах и 37 рублей на скорых. Зону действия единого городского тарифа продлили от станции Вторая Речка до станции Угольная при поддержке правительства Приморского края. В нее вошли 17 станций и остановочных пунктов на участке длиной 37 километров.

Сегодня на этом маршруте курсируют 57 электропоездов, из них 8 - городские электрички. По итогам прошлого года на участке Владивосток - Мыс Чуркин - Угольная перевезли 2 миллиона 659 тысяч человек, что на 494,4 тысячи больше предыдущего периода.

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